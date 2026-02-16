Размер шрифта
Общество

Диетолог назвал рецепт самых полезных блинов

Диетолог Поляков: блины лучше жарить на масле гхи
Shutterstock

Точного идеального рецепта самых полезных блинов нет. Готовить блюдо следует, основываясь на особенностях своего здоровья. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Рецепт самых полезных блинов — вопрос спорный. Если человек имеет пищевую аллергическую реакцию, то для приготовления блинов лучше использовать безглютеновую муку, скорее всего, с ксантановой камедью, безлактозное молоко», — объяснил специалист.

Он порекомендовал использовать для жарки блинов масло гхи. При этом сахар в составе блюда стоит заменить на более полезную альтернативу, например, на стевию. Помимо этого, людям с аллергией следует заменить куриные яйца на перепелиные.

Однако, по словам диетолога, здоровым людям можно готовить блины по традиционному классическому рецепту.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий до этого предупреждала в беседе с «Газетой.Ru», что ежедневное употребление блинов может негативно сказаться на самочувствии. По ее словам, часто употребление изделий может вызвать тяжесть в желудке и вздутие, поскольку жирная и плотная пища перегружает пищеварительную систему, что приводит к дискомфорту, изжоге и метеоризму. Также не исключены нежелательные прибавки в весе: даже 2–3 блина в день сверх обычного рациона могут привести к прибавке 1–3 кг за неделю.

Ранее диетолог рассказал, с чем не следует сочетать блины.
 
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
