Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд приговорил петербурженку к двум годам колонии за поджог паспорта на камеру

Петербурженка лишилась свободы за сожженный паспорт
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге осудили девушку, которая на камеру сожгла свой российский паспорт, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Октябрьский районный суд назначил Александре Мароти наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении. Во время заседания она сообщила, что совершила поступок под влиянием стресса и эмоций, признав вину.

Защита петербурженки просила избрать ей более мягкое наказание, а также вернуть конфискованный мобильный телефон, на который было снято видео, ставшее причиной возбуждения уголовного дела.

Однако Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор райсуда без изменений.

16 июня сообщалось, что девушку задержали и отправили в СИЗО по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ст. 329 УК РФ. В мессенджерах распространилось видео, на котором неизвестная умышленно сжигает свой паспорт. Полицейские установили, что в кадре присутствовала 24-летняя петербурженка.

Личность девушки и ее знакомого, который стал очевидцем произошедшего, быстро установили. Героиню ролика вскоре доставили в полицейский участок. На соответствующих кадрах россиянка демонстративно сжигает паспорт. При этом попутно она нецензурно выражается, а также говорит «выезжайте за мной». Эту фразу она адресовала, предположительно, правоохранителям.

Ранее россиянин порвал паспорт возлюбленной, чтобы та с ним не рассталась.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!