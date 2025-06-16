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В Петербурге задержали россиянку, которая сожгла паспорт

В Петербурге задержали девушку, которая сожгла свой паспорт под камерой
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Pixabay

В Санкт-Петербурге задержали девушку, которая записала на видео процесс сожжения паспорта РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Недавно в мессенджерах распространилось видео, на котором неизвестная умышленно сжигает свой паспорт. Полицейские установили, что в кадре присутствовала 24-летняя петербурженка. Личность девушки и ее знакомого, который стал очевидцем произошедшего, быстро установили. Героиню ролика доставили в полицейский участок.

«В настоящее время решается вопрос о правовой оценке действий задержанной и принятии соответствующего процессуального решения», — говорится в сообщении.

О случившемся стало известно накануне. На соответствующих кадрах россиянка демонстративно сжигает паспорт. При этом попутно она нецензурно выражается, а также говорит «выезжайте за мной». Эту фразу она адресовала, предположительно, правоохранителям.

Ранее жителя Калужской области задержали за сожжение недействительного паспорта.

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