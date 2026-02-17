Российские фитнес-клубы отказались вводить дресс-код

В российских фитнес-клубах и тренажерных залах не нужен никакой дресс-код – это сильно усложнит жизнь россиянам. Клубы клиентов стараются не ограничивать, но определенные требования все-таки есть, поэтому внешний вид посетителей проблем обычно не вызывает, заявил НСН управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.

Так он прокомментировал идею зампредседа Всемирного русского народного собора Михаила Иванова, призвавшего законодательно регламентировать внешний вид посетителей фитнес-центров и спортзалов.

«Такие инициативы не имеют ничего общего с реальной жизнью. Может быть, начнут на пляжах запрещать надевать купальники? Для бизнеса ничего не изменится, а клиентам станет неудобно», — заявил Бабошин.

Как правило, фитнес-клубы требуют, чтобы спортивная форма посетителей была в рамках приличия, но в целом внешний вид – это дело каждого отдельного человека, заключил он.

Исследователи до этого выяснили, что россияне на 15% снизили посещение спортивных и фитнес-клубов. При этом объем трат уменьшился на 5%, а средний чек вырос почти на 10%, до 1646 рублей. Кроме того, россияне на 33% сократили траты на спортивную экипировку. Объем транзакций уменьшился на 35%, а средний чек снизился незначительно — на 2%, до 3439 рублей.

В Госдуме ранее предложили изменить ценовую политику фитнес-клубов.