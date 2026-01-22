Размер шрифта
В Госдуме предложили обязать фитнес-клубы сделать цены на абонементы прозрачными

Депутат Хамитов призвал указывать структуру стоимости абонемента в фитнес-клубы
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов выступил с инициативой обязать фитнес-клубы указывать полную структуру стоимости своих абонементов. В беседе с Life он рассказал, что сейчас организации часто предлагают россиянам привлекательные цены, которые затем увеличиваются в два раза из-за дополнительных платежей и взносов.

По словам депутата, разница в стоимости абонемента, которая может достигать 20 тысяч рублей, становится известна только на этапе заключения договора. В итоге у клиентов возникают обоснованные вопросы, а также снижается доверие к рынку фитнес-услуг. Хамитов отметил, что такая практика может оказать негативное влияние на вовлеченность людей в занятия спортом.

Парламентарий предложил законодателям совместно с отраслью и профильным ведомством разработать рекомендации, благодаря которым условия станут понятнее и повысят доверие потребителей к фитнес-индустрии. Он отметил, что прозрачные правила будут выгодны не только гражданам, но и рынку, который получит возможность формировать долгосрочную лояльность и устойчивый интерес к спорту.

«Было бы правильным и полезным для всех сторон, если бы на официальных сайтах фитнес-центров указывалась полная структура стоимости абонемента — не только базовая цена, но и перечень обязательных дополнительных платежей, если они предусмотрены», — заявил депутат.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин выступили с инициативой внедрить механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи. Они направили соответствующее предложение в Министерство цифрового развития. Авторы инициативы указали, что в российском законодательстве отсутствует специализированное регулирование сферы видеоигр, включая вопросы микроплатежей. Отмечается, что недостаточный контроль за внутриигровыми покупками может привести к формированию зависимости у детей и подростков, а также к неконтролируемым тратам.

Ранее россиянам рассказали, с чего начать занятия в тренажерном зале.

