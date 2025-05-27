Россияне стали реже посещать фитнес-клубы

Россияне на 15% снизили посещение спортивных и фитнес-клубов. Такие данные показал анализ транзакций по картам клиентов Почта Банка с начала 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Исследование есть у «Газеты.Ru».

При этом объем трат уменьшился на 5%, а средний чек вырос почти на 10%, до 1646 рублей.

По оценке банка, такая тенденция объясняется сменой потребительских предпочтений россиян.

«Многие выбирают занятия спортом на воздухе, например, бег, йогу, прогулки, активный отдых или катание на велосипеде. Также россияне отказываются от покупок специальной экипировки и дорогостоящих принадлежностей, заменяя их более доступными аналогами. При этом цены на посещение спортивных клубов и стоимость тренировок ежегодно демонстрируют стабильный рост, чем обусловлено стремление россиян сэкономить», — отметили в пресс-службе банка.

Кроме того, россияне на 33% сократили траты на спортивную экипировку. Объем транзакций уменьшился на 35%, а средний чек снизился незначительно — на 2%, до 3439 рублей. Одновременно на 17% уменьшилось количество покупок спортивного инвентаря и аксессуаров. Траты на эти цели снизились на 29%, а средний чек — на 10%, до 1402 рублей.

Ранее стало известно, где в России дешевле всего заниматься фитнесом.