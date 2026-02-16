Диетолог рассказал, с чем не следует сочетать блины

Блины можно сочетать со многими продуктами, но их не стоит запивать молоком. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, блины можно есть со многими начинками, в числе которых, например, рыба или мясо. Однако не рекомендуется употреблять изделия, запивая их молоком.

«С молоком, молочными продуктами, с алкогольными напитками, с напитками, которые подвержены брожению, точно не надо потреблять блины. В целом потребление молока взрослым человеком — большой вопрос», — подчеркнул диетолог.

Помимо этого, врач отметил, что блины, приготовленные по традиционному рецепту, не следует есть людям с ожирением, аллергической реакцией на глютен, непереносимостью яичного белка, пищевой аллергией и дефицитом лактазы в организме. Помимо этого, отказаться от изделий нужно пациентам с сахарным диабетом и серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова до этого предупреждала, что блины являются скоропортящимися продуктами, которым важны подходящие условия хранения. В противном случае есть риск столкнуться с пищевым отравлением или диареей.

Ранее диетолог раскрыла способ испечь полезные «витаминные» блины на Масленицу.