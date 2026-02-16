Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Диетолог рассказал, с чем не следует сочетать блины

Диетолог Поляков: блины не рекомендуется запивать молоком
MSPhotographic/Shutterstock/FOTODOM

Блины можно сочетать со многими продуктами, но их не стоит запивать молоком. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, блины можно есть со многими начинками, в числе которых, например, рыба или мясо. Однако не рекомендуется употреблять изделия, запивая их молоком.

«С молоком, молочными продуктами, с алкогольными напитками, с напитками, которые подвержены брожению, точно не надо потреблять блины. В целом потребление молока взрослым человеком — большой вопрос», — подчеркнул диетолог.

Помимо этого, врач отметил, что блины, приготовленные по традиционному рецепту, не следует есть людям с ожирением, аллергической реакцией на глютен, непереносимостью яичного белка, пищевой аллергией и дефицитом лактазы в организме. Помимо этого, отказаться от изделий нужно пациентам с сахарным диабетом и серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова до этого предупреждала, что блины являются скоропортящимися продуктами, которым важны подходящие условия хранения. В противном случае есть риск столкнуться с пищевым отравлением или диареей.

Ранее диетолог раскрыла способ испечь полезные «витаминные» блины на Масленицу.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!