Названы самые полезные начинки для блинов

Богатые белком и кальцием творог и сыр являются наиболее полезными вариантами начинок для блинов. Об этом «Москве 24» рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

«Но последний советую выбирать именно с низким содержанием жира (не более 20–25%). Например, это может быть адыгейский или моцарелла. Также рекомендую есть блины с ягодами и фруктами, поскольку они богаты витаминами, клетчаткой, антиоксидантами, улучшают пищеварение и повышают иммунитет», – сказала эксперт.

Сочетание фруктов и ягод в начинке она посоветовала дополнить медом, который позволит поддержать организм в сезон подъема заболеваемости ОРВИ.

К полезным Ромашина также отнесла начинку из красной икры или рыбы, поскольку они богаты омега-3 жирными кислотами, белком, витаминами группы B и витамином D, а также йодом, селеном и цинком. Это поможет поддержать работу сердца, улучшить мозговую активность и укрепить иммунитет.

Исследование Авито, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что восемь из десяти россиян планируют в этом году отмечать Масленицу. 75% празднующих будут печь блины (75%). Также 42% планируют просить прощения в Прощеное воскресенье — в основном это респонденты старше 65 лет (58%). 39% будут посещать фестивали, ярмарки и массовые гуляния в городе — это чаще респонденты среднего возраста (42% опрошенных 35–44 лет). Молодежь 25–34 лет в основном собирается ходить в гости (39%) и принимать гостей у себя (26%).

