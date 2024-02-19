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В Киеве демонтировали советскую мемориальную доску

В Киеве демонтировали доску «Героям Сталинграда»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Киеве демонтировали мемориальную доску «Героям Сталинграда». Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что мемориальная доска с изображением монумента «Родина-мать», находящегося в Волгограде, была демонтирована в Оболони.

До этого глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявлял, что этот регион первым в стране смог избавиться от всех памятников советского периода.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде называл снос памятников в других странах «потрясающим невежеством» с плохими последствиями.

22 января депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявлял, что украинские власти в селах Снигиревского района Николаевской области сносят памятники, посвященные подвигу советских солдат во времена Великой Отечественной войны.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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