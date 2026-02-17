Врач объяснил, как безопасно передвигаться по улицам в гололед

Специальная обувь с нескользящей подошвой поможет обезопасить себя н время гололеда на дорогах. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Артем Катулин.

По его словам, пожилым людям также стоит использовать дополнительные опоры, например, трость. Эксперт отметил, что существуют также различные устройства, предотвращающие скольжение, например, упрощенный вариант скалолазных кошек. Их можно надеть на любую обувь, чтобы держаться на льду.

Если человек оказался на скользкой дороге неподготовленным, специалист призвал соблюдать технику безопасности.

«Очень распространенная травма – перелом лучевой кости, когда человек рефлекторно выставляет руку при падении. Поэтому надо пытаться упасть на бок. В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги, и постараться падать так, чтобы не получить черепно-мозговую травму от удара головой и не повредить шейный отдел позвоночника», – подчеркнул Катулин.

При получении травмы он посоветовал как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.

Главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев до этого говорил, что обувь с рифленой подошвой, обеспечивающая хорошее сцепление с поверхностью, поможет избежать падений в гололед.

Ранее в России начали масштабную проверку средств от гололеда.