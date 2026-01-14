Россиянам рассказали, как избежать травм в гололед

Врач Григорьев: в гололед нельзя ходить на каблуках

Чтобы избежать падений в гололед, следует выбирать обувь с рифленой подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью. Хуже всего — гладкая подошва и высокий каблук. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.

«Если вы понимаете, что падаете, постарайтесь сохранить спокойствие. Согните колени и локти, голову наклоните к груди. Старайтесь упасть на бок — так удар распределится по большей площади тела, что снизит риск травмы. Избегайте падения на выставленные перед собой прямые руки. В этом случае можно получить тяжелые травмы конечностей», — объяснил специалист.

После падения стоит прежде всего оценить свое состояние. Лучше подниматься медленно, на что-либо опираясь. Если ощущается резкая боль, необходимо попросить прохожих вызвать скорую помощь, добавил он.

Как сообщили в Гидрометцентре России, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 15 января из-за гололедицы.

В Московской области вводится аналогичное предупреждение, но из-за тумана. Действовать оно будет до 00:00 пятницы, 16 января.

