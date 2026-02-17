Россиянам напомнили о пяти трехдневных выходных в 2026 году

В 2026 году в России ожидаются пять рабочих недель с тремя выходными подряд, первые из которых будут с 21 по 23 февраля. Об этом в разговоре с aif.ru напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Специалист отметил, что три выходных подряд ожидают россиян с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня. Помимо этого, выходной будет в среду, 4 ноября, из-за чего рабочая неделя станет четырехдневной.

Экономист также напомнил, что короткая рабочая неделя будет и в конце декабря, поскольку 31 декабря россияне будут отдыхать.

«Примечательно, что в 2026 году согласно производственному календарю для занятых по пятидневной рабочей неделе не будет ни одного периода из шести рабочих дней подряд. В 2025 году, например, такой период был с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году трижды», — подчеркнул эксперт.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов до этого сообщил, что в 2026 году, согласно производственному календарю, общее число выходных и праздничных дней составит 118, а рабочих — 247 дней.

Ранее в России поддержали расчет отпуска по числу рабочих дней, а не календарных.