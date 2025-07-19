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Появились подробности о смерти Старовойта

«Царьград» нашел странности в смерти экс-министра Старовойта
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Александр Кряжев/РИА Новости

Источники телеканала «Царьград» обратили внимание на некоторые странности в самоубийстве бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Первым странным фактом «Царьград» назвал то, что в момент суицида рядом с чиновником не было ни одного охранника, при том, что к нему были прикреплены специально обученные люди из Федеральной службы охраны.

Еще одна странность — Старовойт покончил с собой «в каких-то кустах» и даже не оставил предсмертной записки или завещания.

Бывший оперуполномоченный регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) Москвы Михаил Игнатов считает, что экс-министру могли «помочь» уйти из жизни, однако непонятно, кто и каким образом.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии.

Ранее девушка Старовойта посетила его могилу.

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Самоубийство Старовойта
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