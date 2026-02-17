Размер шрифта
После небольшой передышки Москву снова накроет рекордными снегопадами

Синоптик Ильин: в ночь на 19 февраля на Москву обрушатся сильные снегопады
Юрий Кочетков/РИА Новости

В столичном регионе после циклона в течение ближайших двух дней наступит «передышка» до новой волны обильных осадков. Но уже в ночь на 19 февраля вернутся сильные снегопады с метелями, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, сегодняшняя солнечная погода завтра сменится облачностью, а в среду начнет идти небольшой снег, который постепенно усилится к вечеру, а к ночи достигнет пика.

«Снег будет идти сильный, местами очень сильный. Особенно в восточных и юго-восточных районах области, — предупредил синоптик. — Усиление ветра в порывах возможно до 10—15 м/c. Это приведёт к образованию метелей».

Температура воздуха завтра будет колебаться от -8 до -10 градусов, в ночь на среду резко похолодает до -18…-20 градусов, в отдельных районах области могут ударить морозы до -25 градусов. В ночь на четверг холода ослабнут, прогнозируется -11…-16 градусов. В дневные часы с четверга по субботу ожидается от -3 до -8 градусов, заключил Ильин.

Россиянам ранее назвали регионы, где задержатся 40-градусные морозы.
 
