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Китайская туристка спрятала в трусах бивни моржа и попалась на таможне

Туристка пыталась вывезти из России бивни моржа, спрятав их в нижнем белье
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ФТС России

В Забайкалье таможенники обнаружили у китайской туристки бивни моржа, которые она спрятала на теле. Об этом сообщает ФТС.

Китаянка путешествовала по России и возвращалась домой на автобусе, следовавшем в Маньчжурию. На МАПП Забайкальск транспорт подвергли досмотру, во время которого 50-летняя женщина стала нервничать. Таможенники решили досмотреть ее в частном порядке и обнаружили необработанные фрагменты бивней моржа, часть из которых была прикреплена чулками к талии, остальные находились в нижнем белье. Всего под одеждой женщина везла четыре деривата млекопитающего весом почти 3 кг, которые купила на местном рынке и хотела использовать для поделок.

«О том, что при вывозе требуются разрешительные документы, она не знала. В отношении гражданки возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников, или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений)», — уточнили в таможенной службе.

Ранее прилетевшего из ОАЭ россиянина остановили на таможне с шестью крупными бриллиантами.

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