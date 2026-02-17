Опрос: больше половины россиян сортируют бытовые отходы

Порядка 52,5% жителей России сортируют бытовые отходы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты ежегодного опроса, проведенного Российским экологическим оператором (РЭО).

Выяснилось, что 26% респондентов складывают отходы в два контейнера — вторсырье и смешанные отходы. Еще 26,4% опрошенных практикуют сортировку по фракциям, таким как бумага, стекло, алюминиевые банки и тому подобное.

Наибольшую активность проявляют женщины (56%), жители городов-миллионников (61%), а также люди в возрасте от 35 до 54 лет (56–57%).

«Мы активно работаем над экопросвещением и формированием у людей навыков раздельного сбора отходов. Уверены, что со временем все больше россиян будут заниматься сортировкой отходов дома», — сказали в пресс-службе РЭО.

В начале февраля замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев сообщил, что РЭО на сегодняшний день согласовал 59 региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла.

Региональные программы представляют собой комплексные документы, отражающие политику по вопросам вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и замещения первичного сырья.

Ранее стало известно, что в России сбор платежей за вывоз отходов превысил 96%.