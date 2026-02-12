Размер шрифта
Общество

В России сбор платежей за вывоз отходов превысил 96% в 2025 году

В России сбор платежей за вывоз коммунальных отходов достиг 96,4% в 2025 году
Денис Абрамов/РИА Новости

По итогам 2025 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в России достигла рекордных 96,4%, увеличившись на 0,3% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). Отмечается, что на старте реформы в 2019 году этот показатель составлял лишь 77,7%.

«Стабильный рост показателя по собираемости платежей подтверждает, что меры по модернизации отрасли дают результат. Повышение прозрачности начисления платежей, цифровизация процессов и ответственность региональных операторов остаются ключевыми факторами развития отрасли ТКО», — подчеркнула гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Лидером среди федеральных округов стал Северо-Западный с показателем 99,1%. В число лучших также вошли Уральский (97,9%), Центральный и Приволжский (по 96,8%), Сибирский (96,1%). Замыкает рейтинг Южный федеральный округ с результатом 94,8%.

Общий объем выставленных счетов за услуги по обращению с отходами в прошлом году достиг 348,3 млрд рублей, из которых оплачено 336 млрд. По сравнению с 2024 годом их количество выросло на 17,8%, уточнили в РЭО.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев до этого сообщил, что за 2025 год в России установили фотофиксацию вывоза мусора в большинстве регионов, камерами оснастили более миллиона контейнерных площадок.

По его словам, в регионах сейчас активно внедряется механизм мониторинга за вывозом отходов и содержанием площадок сбора ТКО. Внедрение технологий искусственного интеллекта помогает оперативно устанавливать, когда вывозятся отходы, и насколько правильно производится этот процесс.

Ранее стало известно, что в РФ строительство объектов ТКО начнут контролировать онлайн по видеокамерам.
 
