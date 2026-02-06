Более половины регионов РФ готовятся к переходу на экономику замкнутого цикла

Российский экологический оператор (РЭО) на сегодняшний день согласовал 59 региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев. Его слова цитирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Региональные программы представляют собой комплексные документы, отражающие политику по вопросам вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и замещения первичного сырья.

Уточняется, что программы еще 18 субъектов находятся на утверждении. 10 регионов планируют направить РЭО доработанные программы на повторное согласование. Две области при этом еще не предоставили своих концепций.

«Чьи программы еще не согласованы с РЭО, прошу незамедлительно связаться и оперативно провести работу по доработке и согласованию», — сказал Буцаев.

В конце декабря стало известно, что за 2025 год в России установили фотофиксацию вывоза мусора в большинстве регионов, камерами оснастили более миллиона контейнерных площадок.

Всего, по данным Минприроды, за текущий год по стране оборудовали порядка 11 тыс. контейнерных площадок, что составило 123% от годового плана. Вместе с тем установлено около 60 тыс. современных контейнеров сбора ТКО (130% от плана).

Ранее в России предложили способы снизить эффект модной индустрии на экологию.