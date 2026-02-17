Размер шрифта
Общество

Депутатов призвали не менять процедуру возвращения налоговых вычетов гражданам

Консультант Жукова: автоматизация налоговых вычетов усложнит россиянам жизнь
Shutterstock

В Госдуме предложили упростить процедуру начисления налоговых вычетов, сделав этот механизм автоматическим. Однако такой подход звучит хорошо лишь в теории, а на практике грозит россиянам массой проблем, считает налоговый консультант Татьяна Жукова. В беседе с 360.ru она призвала не менять действующие инструменты, предоставив россиянам самим решать, когда и на какие счета они хотят вернуть средства.

Эксперт подчеркнула, что на практике осуществить автоматическую работу подобного механизма будет крайне сложно.

«Допустим, вычет за лечение загружен в личный кабинет налогоплательщика, но к возврату заявление сформировать нельзя. Если будет возможность автоматического получения вычета, то куда этот вычет будет приходить?» — задалась вопросом Жукова.

Она отметила, что россияне должны сами решать, на какой счет, какую карту им должны вернуться средства, что невозможно сделать при автоматическом переводе. Более того, если придется отчитываться о вычетах и исполнять обязательства через заполнение деклараций, то эта мера поддержки лишь усложнит жизнь граждан, подчеркнула консультант.

Автоматические вычеты можно было бы ввести в случае, если речь идет об образовании и медицине, но распространять такой механизм на покупку недвижимости нельзя, считает налоговый юрист Константин Чупырь. Он напомнил, что у россиян может быть несколько объектов недвижимости, а действие автоматического режима вычета не будет учитывать, за какое именно жилье гражданин хотел бы получить вычет.

Напомним, внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и наиболее востребованным категориям предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Согласно инициативе, которую он направил в Минфин, новый порядок освободит россиян от сбора бумажных документов, в частности, заполнения декларации 3-НДФЛ и подачи ее в установленные сроки. Как указал автор обращения, многие россияне, особенно пенсионеры и маломобильные граждане, не могут вернуть свои законные средства из-за этих шагов.

Ранее стало известно, как россияне теряют деньги на налоговых вычетах.
 
