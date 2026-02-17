Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Следователи раскрыли детали убийства стюардессы из Петербурга в отеле Дубая

СК: подозреваемый в убийстве стюардессы в Дубае облил тело зеленкой
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Убитую в одном из отелей Дубая стюардессу из Петербурга облили зеленкой после смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя СК РФ по Петербургу Артема Черненко.

По словам собеседника, бывший молодой человек 25-летней россиянки мог длительное время планировать убийство. Он несколько дней выслеживал экс-партнершу на территории отеля и два раза пытался попасть в ее номер.

18 декабря, по данным предварительного следствия, ему это удалось. Мужчина нанес ей не менее 15 ударов ножом. После этого бывший возлюбленный не остановился.

«Он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой», – рассказал Черненко.

На месте правоохранители нашли расписку, из текста которой следует, что погибшая обязуется вернуть 500 тысяч рублей. В Дубай она прилетела, чтобы устроиться стюардессой.

Тело девушки обнаружили в декабре прошлого года в отеле. По подозрению в убийстве задержали ее экс-партнера.

Ранее в Великобритании пьяный пассажир самолета покусал стюардессу и ударил жену.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!