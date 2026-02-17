Следователи раскрыли детали убийства стюардессы из Петербурга в отеле Дубая

Убитую в одном из отелей Дубая стюардессу из Петербурга облили зеленкой после смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя СК РФ по Петербургу Артема Черненко.

По словам собеседника, бывший молодой человек 25-летней россиянки мог длительное время планировать убийство. Он несколько дней выслеживал экс-партнершу на территории отеля и два раза пытался попасть в ее номер.

18 декабря, по данным предварительного следствия, ему это удалось. Мужчина нанес ей не менее 15 ударов ножом. После этого бывший возлюбленный не остановился.

«Он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, а также полил тело зеленкой», – рассказал Черненко.

На месте правоохранители нашли расписку, из текста которой следует, что погибшая обязуется вернуть 500 тысяч рублей. В Дубай она прилетела, чтобы устроиться стюардессой.

Тело девушки обнаружили в декабре прошлого года в отеле. По подозрению в убийстве задержали ее экс-партнера.

