В России предложили способ отрегулировать рост тарифов за коммуналку

В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). На фоне резкого роста платежек в российских регионах эта инициатива актуальна, однако постоянно удерживать мораторий без учета износа инфраструктуры и роста цен невозможно, отметила эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. В беседе с 360.ru она предложила ограничить повышение тарифов за ЖКУ уровнем инфляции.

По мнению специалиста, если ввести мораторий на длительное время, это закончится тем, что потом внезапно платежки резко подскочат после завершения его действия. Это неизбежно, так как при подобных ограничениях компании перенесут недополученные доходы и издержки на будущее.

«Соответственно, на какое-то время рост тарифов прекратится в связи с введением моратория, а по окончании моратория может быть опять же резкий скачок», — подчеркнула Юнисова, отметив, что также в период действия моратория продолжит изнашиваться инфраструктура.

Важно учесть инфляционные издержки и ориентироваться именно на них, подчеркнула юрист. Она напомнила, что в России с 2015 по 20 по 2015 год уже действовала норма, которая позволяла контролировать рост тарифов уровнем инфляции. Такой подход дает компаниям возможность сгладить издержки, поддерживать инфраструктуру и вводить субсидии для уязвимых групп населения, пояснила эксперт. Она также призвала снизить порог для предоставления семьям субсидий на оплату коммуналки.

Напомним, законопроект о моратории на повышение тарифов за ЖКУ в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ. В случае принятия закона мораторий на повышение ЖКУ будет действовать два года — с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года.

Согласно действующим нормам Жилищного кодекса, увеличение платы за коммуналку не должно превышать максимальные индексы, однако значения сильно варьируются в зависимости от региона. По задумке авторов законопроекта, мораторий на повышение тарифов должен стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.

В Госдуме ранее возмутились резким ростом тарифов за коммуналку.