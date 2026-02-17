Размер шрифта
В городах Подмосковья разгребают последствия балканского циклона

360.ru: в городах Подмосковья срочно ликвидируют последствия балканского циклона
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье на улицы городов вышли дорожные работники, большое количество единиц спецтехники, включая погрузчики, спецмашины, КамАЗы. Все они пытаются очистить снег, ликвидировав последствия обрушившегося на регион балканского циклона, передает 360.ru.

Работы, в том числе, ведутся в Егорьевске, Сергиевом Посаде, Шатуре и Зарайске. Коммунальщики отмечают, что главная сложность устранения последствий циклона – это насыщенный трафик, так как даже в ночное время на дорогах много машин.

Напомним, балканский циклон пришел в Москву и Подмосковье на смену предыдущему, принесшему обильные снегопады в столицу. Сформировавшись в Средиземном море неподалеку от Балкан, он был зафиксирован спутниками «Роскосмоса».

Ранее синоптик предупредил, что после небольшой передышки столичный регион снова накроет рекордными снегопадами.
 
