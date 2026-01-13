Размер шрифта
Гражданина Израиля не пустили в Эстонию со своим самоваром

ERR: пограничники в Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эстонские пограничники не пустили в страну гражданина Израиля с самоваром, посчитав, что аксессуар подпадает под санкционные ограничения. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу Налогово-таможенного департамента.

Как уточнили в ведомстве, 25-летний мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт в Нарве, намереваясь въехать в Эстонию. Во время прохождения проверки его направили на дополнительный досмотр.

Эстонская сторона обнаружила в багаже мужчины самовар. Пограничники оценили объект как санкционный, мужчине вынесли предупреждение, он был вынужден вернуться на территорию России.

В октябре суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию», которую россиянин пытался ввезти на территорию РФ из Эстонии.

Сотрудники таможни на границе с Эстонией обнаружили книгу в багаже мужчины, въезжающего в Россию. На этом фоне в отношении гражданина были составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по соблюдению запретов и ограничений, а также о недекларировании товаров.

Как рассказал сам россиянин, купленную в эстонской столице «Сатанинскую Библию» ему подарили на день рождения. Мужчина подчеркнул, что не относит себя к последователям данной религии.

Ранее российская таможня предупреждала о росте желающих пересечь границу РФ и Эстонии.

