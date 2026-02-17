В Кузбассе сильно подорожали билеты в кинотеатры

Средняя стоимость билетов в театры и кинотеатры в Кузбассе сильно выросла. Об этом сообщил Сiбдепо со ссылкой на соотвествующий документ, опубликованный на сайте Кемеровостат.

Согласно информации ведомства, в декабре 2025 года средняя стоимость одного билета на киносеанс составляла 421,24 рублей, а на посещение театра жители Кузбасса тратили около 931,45 рублей. Помимо этого, цена на билет в музей или на экскурсию в среднем достигала 248,36 рублей.

В январе 2026 года цены значительно выросли. Теперь за поход в кинотеатр одному человеку придется заплатить 453,48 рублей, а за театральное представление — 957,63 рубля. При этом средняя стоимость похода в музеи и на выставки осталась прежней, составив 248,36 рублей.

Юрист Илья Русяев до этого говорил, что кинотеатры имеют право запрещать проносить свою еду на сеансы, поскольку, покупая билет, зритель соглашается с правилами услуг по демонстрации фильма. При этом, по словам эксперта, кинотеатр должен уведомлять посетителей при покупке билета о правилах посещения и подобных запретах, в ином случае отказ в допуске можно оспорить.

Ранее была названа самая пересматриваемая россиянами мелодрама.