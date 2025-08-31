Бывший чиновник Росприроднадзора скрыл от следствия 40 миллионов рублей

Бывший руководитель Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Фролов, против которого заявлен иск о взыскании коррупционных активов общей стоимостью 480 млн рублей, вместе с супругой скрыл от правоохранителей 40 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Генпрокуратура РФ весной этого года обратилась с иском в суд о взыскании в доход государства активов Фролова, законное происхождение которых он не смог объяснить. Предварительно, в сентябре 2024-го часть из этих средств, а именно 40 млн рублей, были сняты со счета супруги Фролова и зачислены на счет соответчицы по иску. Последняя сняла деньги и хотела скрыть от правоохранителей.

Кроме того, по версии Генпрокуратуры, подозреваемый умышленно скрывал факт владения дорогостоящей недвижимостью, которая была записана на него и на его родственников. В собственности экс-чиновника обнаружили 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. Кроме того, он владеет 49 автомобилями, в том числе грузовыми, общей стоимостью более 300 млн рублей. При этом, как уточнили в генпрокуратуре, за время прохождения службы с 2002 года законный доход семьи Фролова не превысили 31 млн рублей.

Также установлено, что Фролов оформлял имущество на родственников и доверенных лиц. Только одной супруге принадлежит 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартира площадью 161 квадратный метр в Турции стоимостью €195 тысяч. На имущество Фролова и его соответчиков наложен арест.

Одновременно установлено, что в период работы в Росприроднадзоре Фролов в целях личного обогащения потребовал от подчиненных вносить недостоверные данные в документы, из-за чего одному из предприятий, выполняющему гособоронзаказ, отказали в выдаче лицензий на обращение с отходами. Ущерб предприятию превысил 7 млн рублей.

17 октября 2024 года Фролова уволили с должности руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в связи с утратой доверия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и создании препятствий для законного предпринимательства.

