Названы привычки, которые могут ухудшить зрение

Не только работа за компьютером или длительное использование гаджетов, но и привычка кропотливо заниматься любимым хобби может привести к ухудшению зрения. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Так, из-за близкого расположения объектов к глазам навредить им могут вязание, вышивка, сборка пазлов, процесс маникюра и так далее.

«Из-за этого происходит спазм аккомодации, в результате чего могут появиться временное затуманивание и ощущение песка в глазах, а также головные боли. У взрослых это чаще приводит к сухости и зрительному расстройству под названием астенопия, когда органы зрения быстро утомляются», — пояснила Шилова.

В связи с этим она порекомендовала регулярно делать перерывы и смотреть вдаль, а также соблюдать дистанцию. По ее словам, предметы нужно располагать примерно на расстоянии вытянутой руки от глаз. Негативно на зрение влияет и привычка редко бывать на улице, поэтому важно ежедневно посвящать прогулкам около двух часов и более, заключила профессор.

Врач-офтальмолог клиники 3Z в Москве Лидия Садулаева до этого говорила, что неосторожное катание на коньках может привести к травмам глаз и серьезным последствиям для зрения. Специалист объяснила, что падения и столкновения на льду, которые сопровождаются ударом по голове или лицу, могут привести к поверхностным или ретробульбарным кровоизлияниям, а также к орбитальному компартмент-синдрому и другим тяжелым последствиям для зрения.

