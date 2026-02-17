Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Названы привычки, которые могут ухудшить зрение

Профессор Шилова: вязание и процесс маникюра могут ухудшить зрение
Maria Galutva/Shutterstock/FOTODOM

Не только работа за компьютером или длительное использование гаджетов, но и привычка кропотливо заниматься любимым хобби может привести к ухудшению зрения. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Так, из-за близкого расположения объектов к глазам навредить им могут вязание, вышивка, сборка пазлов, процесс маникюра и так далее.

«Из-за этого происходит спазм аккомодации, в результате чего могут появиться временное затуманивание и ощущение песка в глазах, а также головные боли. У взрослых это чаще приводит к сухости и зрительному расстройству под названием астенопия, когда органы зрения быстро утомляются», — пояснила Шилова.

В связи с этим она порекомендовала регулярно делать перерывы и смотреть вдаль, а также соблюдать дистанцию. По ее словам, предметы нужно располагать примерно на расстоянии вытянутой руки от глаз. Негативно на зрение влияет и привычка редко бывать на улице, поэтому важно ежедневно посвящать прогулкам около двух часов и более, заключила профессор.

Врач-офтальмолог клиники 3Z в Москве Лидия Садулаева до этого говорила, что неосторожное катание на коньках может привести к травмам глаз и серьезным последствиям для зрения. Специалист объяснила, что падения и столкновения на льду, которые сопровождаются ударом по голове или лицу, могут привести к поверхностным или ретробульбарным кровоизлияниям, а также к орбитальному компартмент-синдрому и другим тяжелым последствиям для зрения.

Ранее россиянам назвали первые звоночки развития проблем со зрением.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!