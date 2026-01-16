Размер шрифта
Общество

Врач объяснила, как катание на коньках может навредить зрению

Врач Садулаева: в результате падения на коньках может отслоиться сетчатка глаза
Пресс-служба Парка Горького

Неосторожное катание на коньках может привести к травмам глаз и серьезным последствиям для зрения. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила врач-офтальмолог клиники 3Z в Москве Лидия Садулаева.

Специалист объяснила, что падения и столкновения на льду, которые сопровождаются ударом по голове или лицу, могут привести к поверхностным или ретробульбарным кровоизлияниям, а также к орбитальному компартмент-синдрому и другим тяжелым последствиям для зрения.

«Внутриглазные кровоизлияния часто проявляются внезапным появлением плавающих помутнений и резким снижением четкости зрения. Особую тревогу должны вызывать симптомы вроде вспышек света, ощущения пелены или выпадения полей зрения после удара, что может свидетельствовать о разрыве или отслойке сетчатки», — рассказала врач.

Она напомнила, что при оказании первой помощи в таких ситуациях нельзя давить на травмированный глаз или тереть его. Необходимо защитить глаз жестким щитком, таким как самодельный колпачок, не оказывающий давление. Затем нужно крайне быстро доставить пострадавшего в ближайший офтальмологический травмпункт.

По словам эксперта, травма головы нередко сопровождается такими симптомами, как двоение в глазах, разница в размере зрачков, нарастающая головная боль, рвота и выраженная сонливость.

Старший тренер, преподаватель по фигурному катанию на коньках сети ледовых комплексов «Чемпион» Татьяна Шилина до этого говорила, что в зимний период многие пары идут на свидания на катке. По ее словам, к таким встречам важно готовиться заранее, подобрав удобную и теплую одежду, а также изучив правила массового катания.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях после ушиба стоит обратиться к врачу.

