Общество

Россиянам назвали первые звоночки развития проблем со зрением

Врач Куренков: мушки перед глазами могут сигнализировать о проблемах со зрением
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Небольшое ухудшение зрения или появление «мушек» перед глазами могут сигнализировать о развитии проблем со здоровьем и требуют консультации со специалистом. Об этом Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

По его словам, только офтальмолог может провести необходимую диагностику и назначить лечение. Он отметил, что любые отличия от привычного состояния глаз часто становятся первыми проявлениями офтальмологических заболеваний.

«Если появляются необычные ощущения — мушки, искры, покраснение или снижение зрения, — единственно правильное решение — визит к офтальмологу. Многие болезни полностью обратимы при своевременном лечении. А при хронических патологиях, например возрастной макулодистрофии, возможно стабилизировать процесс и сохранить зрение на долгие годы», — пояснил Куренков.

Эксперт также призвал каждый год посещать врача, чтобы выявить возможные скрытые патологии на ранней стадии.

Врач-офтальмолог клиники 3Z в Москве Лидия Садулаева до этого говорила, что неосторожное катание на коньках может привести к травмам глаз и серьезным последствиям для зрения. Специалист объяснила, что падения и столкновения на льду, которые сопровождаются ударом по голове или лицу, могут привести к поверхностным или ретробульбарным кровоизлияниям, а также к орбитальному компартмент-синдрому и другим тяжелым последствиям для зрения.

Ранее сообщалось, что ученые частично восстановили зрение полностью слепому человеку.
 
