Общество

Россиянам назвали наиболее полезные варианты блинов на Масленицу

Нутрициолог Ромашина: блины из отрубей являются наиболее полезным вариантом
Полезной альтернативой классическим блинам на Масленицу могут стать варианты из кефира и отрубей. Об этом «Москве 24» рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

Для этого понадобятся стакан 1%-го кефира, два яйца, три столовые ложки отрубей, половина стакана муки, одна чайная ложка меда, щепотка соли и одна столовая ложка растительного масла. Отруби нужно замочить в кефире на 10–15 минут, смешать их со взбитыми с медом и солью яйцами, всыпать в смесь муку, влить растительное масло, перемешать и пожарить.

По ее словам, лучше всего использовать при этом цельнозерновую муку, богатую витаминами группы В, минералами и клетчаткой. Для полезных блинов можно также взять стакан цельнозерновой муки, стакан молока, два яйца, по одной столовой ложке меда и растительного масла, а также щепотка соли.

«Яйца надо взбить с медом и солью, а затем начать постепенно добавлять муку, сразу тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Потом следует влить молоко, растительное масло и размешать все до однородности. После чего остается испечь блины с обеих сторон до золотистого цвета на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла», — сказала Ромашина.

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова до этого рассказала, как насладиться блинами на Масленицу без вреда для здоровья. По ее словам, главная ошибка — есть их килограммами. Оптимальная порция для взрослого человека — 2–3 средних блина (150–200 г).

Ранее россиянам назвали самые вредные начинки для блинов.
 
