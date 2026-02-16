Размер шрифта
Врач дала советы, как не навредить организму во время масленицы

Врач Молостова посоветовала не съедать больше трех блинов за один раз
Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова в беседе с «Радио 1» рассказала, как насладиться блинами на Масленицу без вреда для здоровья. По ее словам, главная ошибка — есть их килограммами. Оптимальная порция для взрослого человека — 2–3 средних блина (150–200 г).

Эксперт также посоветовала есть медленно, чтобы вовремя почувствовать насыщение: сигнал в мозг поступает только через 20 минут. Полезно использовать «правило тарелки»: половину должны занимать овощи или зелень, вторую — блины с начинкой.

Кроме того, не стоит есть блины ежедневно: достаточно двух-трех раз за всю неделю. Лучшее время — первая половина дня (до 14–15 часов), когда метаболизм активнее. Вечером пища усваивается хуже, что грозит лишним весом и нарушением сна, продолжила Молостова.

Важно и то, с чем употреблять блины. Полезное сочетание, по словам специалиста, — нежирная сметана (10–15%): она содержит белок и бактерии, помогающие пищеварению.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков сообщил, что блины можно есть со многими начинками, в числе которых рыба или мясо. Однако не рекомендуется запивать подобную еду молочными напитками или алкоголем.

Кроме того, врач посоветовал избежать употребления блинов людям с ожирением, аллергической реакцией на глютен, непереносимостью яичного белка, пищевой аллергией и дефицитом лактазы в организме. Помимо этого, отказаться от лакомства стоит пациентам с сахарным диабетом и серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить блины.
 
