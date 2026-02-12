Размер шрифта
Общество

Россиянам в преддверии Масленицы назвали самые вредные начинки для блинов

Нутрициолог Ромашина: сгущенка является самой вредной начинкой для блинов
Наиболее вредными начинками для блинов являются сгущенка и шоколадная паста, поскольку в них содержится большое количество сахара. Об этом «Москве 24» рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

По ее словам, эти продукты опасны тем, что они способствуют быстрому набору веса и приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Последнее, в свою очередь, грозит риском развития сахарного диабета.

«Шоколадные пасты к тому же содержат трансжиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему», – добавила Ромашина.

К неполезным эксперт отнесла начинки с колбасой и жирным мясом, например свининой. Россиянам напомнили, что в них содержится много насыщенных жиров. Специалист пояснила, что они повышают уровень «плохого» холестерина, а также увеличивают риск развития атеросклероза.

Исследование Авито, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что восемь из десяти россиян планируют в этом году отмечать Масленицу. 75% празднующих будут печь блины (75%). Также 42% планируют просить прощения в Прощеное воскресенье — в основном это респонденты старше 65 лет (58%). 39% будут посещать фестивали, ярмарки и массовые гуляния в городе — это чаще респонденты среднего возраста (42% опрошенных 35–44 лет). Молодежь 25–34 лет в основном собирается ходить в гости (39%) и принимать гостей у себя (26%).

Ранее были названы самые полезные начинки для блинов.
 
