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Суд вынес приговор Зареме Мусаевой

Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаеву приговорили к 3 годам и 11 месяцам
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Комитет против пыток/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шалинский городской суд приговорил Зарему Мусаеву — жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения, по совокупности с первым приговором ей окончательно назначено 4 года колонии-поселения. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Мусаеву признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

«Назначить ей наказание в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному Мусаевой настоящим приговором, частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенного ей приговором Ахматовского районного суда г. Грозного от 4 июля 2023 г., и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии-поселении», — сказал судья.

24 июля адвокат обвиняемой Александр Савин сообщил, что прокурор потребовал назначить дополнительные четыре года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении для Заремы Мусаевой.

Обвинение было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца.

Ранее прокурор запросил 6 лет колонии для экс-директора парка «Патриот».

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