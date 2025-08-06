Адвокат назвал тяжелым состояние Заремы Мусаевой после назначения нового срока

Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева не будет обжаловать новый приговор по делу о дезорганизации деятельности колонии, поскольку не верит, что «ее судьба может измениться». Об этом «Газете.Ru» рассказал ее адвокат Александр Савин.

«Окончательно назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В данный момент доверительница приняла решение не обжаловать приговор. Это не потому что она признает свою вину или что-то совершила, она просто не верит в эффективный судебный контроль своего уголовного дела и состоявшегося приговора. То есть не верит, что при рассмотрении ее дела в дальнейших инстанциях ее судьба может измениться. Но даже после вступления приговора в законную силу, остаются механизмы, которые позволяют сократить срок заключения осужденного», — сказал он.

Савин отметил, что Мусаева находится в тяжелом моральном состоянии и страдает от диабета.

«Она с момента возбуждения нового уголовного дела находится в эмоционально тяжелом состоянии, поскольку это — новый срок, которой по прошлому приговору она уже должна была отбыть. По состоянию здоровья — все по-прежнему, у нее тяжелая форма инсулинозависимого диабета и гипертоническая болезнь. Она нуждается в серьезной реабилитации», — добавил он.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца.

Супруг Мусаевой, экс-судья Сайди Янгулбаев, заявлял, что преследование женщины может быть связано связано с деятельностью их сыновей. Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых (включены в список террористов и экстремистов) возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Чеченские власти считают, что вся семья Янгулбаева причастна к оппозиционному Telegram-каналу 1ADAT (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Новое обвинение против Мусаевой было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

6 августа Шалинский городской суд приговорил Мусаеву к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения.

Ранее стало известно, что экс-главу Тамбовской области этапируют в Москву для избрания меры пресечения.