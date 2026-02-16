Размер шрифта
Крупнейшее озеро Европы полностью покрылось льдом

Синоптик Колесов: Ладожское озеро полностью покрылось льдом
Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

Ладожское озеро, которое является крупнейшим пресноводным водоемом Европы, полностью покрылось льдом. Об этом заявил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», — сообщил он.

Он отметил, что замерзание Ладожского озера стало продолжением морозной погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что трехдневные выходные ко Дню защитника Отечества в Москве и Московской области будут теплыми и пасмурными.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что первая оттепель в столичном регионе, случившаяся в минувшие выходные, закончится внезапным возвращением морозов — уже к середине текущей недели температура воздуха с плюсовых значений опустится до –15°С в дневное время, что на 10°С ниже климатической нормы.

Ранее россиян предупредили об обострении мигрени из-за смены погоды.
 
