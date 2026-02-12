Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили об обострении мигрени из-за смены погоды

Врач Новоселов: резкие перепады давления могут вызвать мигрень
Shutterstock

В ближайшие дни увеличивается риск, что россияне, у которых есть хроническая мигрень, столкнутся с обострением заболевания из-за перепадов атмосферного давления. Об этом в разговоре Life.ru предупредил с врач-терапевт, невролог и гериатр Валерий Новоселов.

По словам специалиста, из-за смены погоды снижается концентрация кислорода в воздухе, что негативно влияет на работу нейронов. Перепады давления особенно сильно вредят здоровью.

На примере людей, которые попадают на среднегорье или высокогорье, врач объяснил, что при падении содержания кислорода нейроны начинают испытывать кислородное голодание, а хронические заболевания обостряются. Так же происходит и при резких колебаниях погоды, из-за чего некоторые сталкиваются с мигренью.

«Это довольно сложное, многофакторное заболевание, оно бывает разное, но тем не менее можно говорить о том, что перепады давления, конечно, сказываются очень нехорошо», — подчеркнул невролог.

Он добавил, что на здоровье неблагоприятно сказывается не только экстремально низкая температура, но и ее резкие скачки.

В такие периоды пациентам с мигренью рекомендуется не прерывать ранее назначенную им терапию и соблюдать режим лечения, так как все приступы в основном провоцируют одни и те же факторы.

Ранее невролог рассказал, как метеозависимым людям пережить февральское потепление.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!