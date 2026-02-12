Россиян предупредили об обострении мигрени из-за смены погоды

В ближайшие дни увеличивается риск, что россияне, у которых есть хроническая мигрень, столкнутся с обострением заболевания из-за перепадов атмосферного давления. Об этом в разговоре Life.ru предупредил с врач-терапевт, невролог и гериатр Валерий Новоселов.

По словам специалиста, из-за смены погоды снижается концентрация кислорода в воздухе, что негативно влияет на работу нейронов. Перепады давления особенно сильно вредят здоровью.

На примере людей, которые попадают на среднегорье или высокогорье, врач объяснил, что при падении содержания кислорода нейроны начинают испытывать кислородное голодание, а хронические заболевания обостряются. Так же происходит и при резких колебаниях погоды, из-за чего некоторые сталкиваются с мигренью.

«Это довольно сложное, многофакторное заболевание, оно бывает разное, но тем не менее можно говорить о том, что перепады давления, конечно, сказываются очень нехорошо», — подчеркнул невролог.

Он добавил, что на здоровье неблагоприятно сказывается не только экстремально низкая температура, но и ее резкие скачки.

В такие периоды пациентам с мигренью рекомендуется не прерывать ранее назначенную им терапию и соблюдать режим лечения, так как все приступы в основном провоцируют одни и те же факторы.

