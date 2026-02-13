Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам рассказали о погоде в февральские праздники

Синоптик Шувалов: 23 февраля в Москве будет пасмурно, но без осадков
Антон Денисов/РИА Новости

Трехдневные выходные ко Дню защитника Отечества в Москве и Московской области будут теплыми и пасмурными. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом, по его словам, перед праздниками в столичном регионе ожидаются морозы.

«Скорее всего, 21 февраля пройдем через хороший снегопад. Накануне может быть –15...–18°С, но к следующей субботе они (морозы. — «Газета.Ru») ослабеют до –7°С. При этом 22 февраля продолжится повышение температуры до уровня оттепели. Будет 0...+2°С и без осадков», — рассказал Шувалов.

В праздничный день, 23 февраля в Москве и Подмосковье будет держаться пасмурная, но теплая и сухая погода, добавил он.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что первая оттепель в столичном регионе, ожидающаяся в предстоящие выходные, закончится внезапным возвращением морозов — уже к середине будущей недели температура воздуха с плюсовых значений опустится до –15°С в дневное время, что на 10°С отклоняется от климатической нормы.

Ранее эксперт предупредил об опасности зарядки смартфона на морозе.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!