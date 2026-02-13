Москвичам рассказали о погоде в февральские праздники

Синоптик Шувалов: 23 февраля в Москве будет пасмурно, но без осадков

Трехдневные выходные ко Дню защитника Отечества в Москве и Московской области будут теплыми и пасмурными. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом, по его словам, перед праздниками в столичном регионе ожидаются морозы.

«Скорее всего, 21 февраля пройдем через хороший снегопад. Накануне может быть –15...–18°С, но к следующей субботе они (морозы. — «Газета.Ru») ослабеют до –7°С. При этом 22 февраля продолжится повышение температуры до уровня оттепели. Будет 0...+2°С и без осадков», — рассказал Шувалов.

В праздничный день, 23 февраля в Москве и Подмосковье будет держаться пасмурная, но теплая и сухая погода, добавил он.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что первая оттепель в столичном регионе, ожидающаяся в предстоящие выходные, закончится внезапным возвращением морозов — уже к середине будущей недели температура воздуха с плюсовых значений опустится до –15°С в дневное время, что на 10°С отклоняется от климатической нормы.

