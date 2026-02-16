Глава Татарстана назвал главные причины ЧП в школе Нижнекамска

Происшествие с нападением подростка на лицей №37 в Нижнекамске стало следствием того, что родители ребенка «самоотстранились» от его воспитания. Кроме того, в учебном заведении не работала система безопасности. Об этом глава Татарстана Рустам Минниханов заявил на итоговом заседании горсовета Набережных Челнов, сообщает «БИЗНЕС Online».

«Вот последнее событие в Нижнекамске — это очень такой показательный урок, что родители самоотстранились, в школах система безопасности не работает. Что это такое?! Ребенок ходит в школу с ножами, какими-то баллончиками, это непорядок!» — возмутился глава республики.

Он напомнил, что в Челнах в это же время отмечается рост детской преступности на 20%. Все это, по мнению Минниханова, связано с тем, что среди молодежи растет популярность криминальных субкультур – в том числе подростки создают молодежные группировки, употребляют запрещенные вещества и проявляют экстремизм.

Глава республики призвал усилить работу в части раннего выявления неблагополучных семей, дети в которых склонны к преступлениям, а также активнее просвещать их на тему ответственности за противоправные действия.

Напомним, 22 января в Нижнекамске семиклассник напал с ножом на уборщицу лицея, а также выстрелил из сигнального устройства. В результате инцидента пострадали сотрудница школы и сам подросток, других учеников эвакуировали. СМИ выяснили, что 13-летний школьник мог планировать нападение — еще в августе он писал, что может прийти 1 сентября «с молотком и ножом, но с огнестрелом будет легче». Кроме того, 22 января он предупредил знакомого, что «сегодня будет вечеринка». Что могло стать причиной нападения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ЧОПы начали отказываться от работы в школах.