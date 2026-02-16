Политический аналитик рассказал о масштабах вербовки ИГ в интернете

Террористическая организация ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ) увеличила активность в киберпространстве с целью вербовки в свои ряды молодежи из разных стран. Об этом РИА Новости рассказал иракский эксперт, политический аналитик Мухлид Хазем.

По его словам, после утраты территорий и ресурсов организация начала вербовать людей через интернет и социальные сети.

Эксперт отметил, что ИГ ориентируется на молодежную аудиторию через обновленную пропагандистскую риторику, после чего подвергает их систематической «промывке мозгов».

Аналитик добавил, что таким образом террористы пытаются восстановить свои сети нетрадиционными методами.

В январе сообщалось, что около 1,5 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство» сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии.

До этого стало известно, что вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасаке, в которой содержатся тысячи боевиков ИГИЛ.

Ранее школьника арестовали за участие в деятельности «Исламского государства».