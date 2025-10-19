Школьника арестовали за участие в деятельности «Исламского государства»

В Дагестане арестовали школьника за участие в деятельности ИГ через TikTok

Суд в Дагестане отправил в СИЗО ученика 11 класса школы за участие в деятельности «Исламского государства» (организация запрещена в России) через TikTok. Об этом пишет РИА Новости.

Из материалов суда следует, что житель дагестанского села Хучни был задержан за общение с террористами. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

По данным следствия, молодой человек в интернете через TikTok общался с неустановленным участником запрещенного движения.

Недавно суд приговорил жителя Белгорода к 15 годам лишения свободы по статьям, связанным с терроризмом и экстремизмом. В декабре 2023 года обвиняемый установил контакт с представителями объединения «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). Он хотел вступить в организацию.

15 октября жителя Энергодара приговорили к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. По данным прокуратуры, 54-летний мужчина в период с апреля по май 2024 года через мобильное приложение перевел более 3000 рублей со своего банковского счета на счет зарубежного банка, используемый специальными службами Украины.

Ранее сообщалось, что автора граффити «Миру — мир» в Петербурге проверяют на экстремизм и терроризм.