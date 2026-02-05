Силовики пришли с обысками к самому опытному главе района на Кубани

У главы Отрадненского района Краснодарского края Андрея Волненко проходят обыски. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Волненко подозревают в махинациях, напоминающих схему экс-главы Крымского района Сергея Леся по хищению земельных участков и оформлению их «на своих людей».

«Схема, аналогичная Лесю», — сообщил источник.

Как сообщил источник kp.ru, обыски проходят одновременно по месту жительства Волненко и в его рабочем кабинете в здании районной администрации. По данным издания, Волненко является старейшиной среди руководителей районов Краснодарского края. Он возглавляет Отрадненский район с 2004 года. Срок текущих полномочий чиновника истек в сентябре 2025 года, однако конкурс по выбору нового главы района до настоящего времени проведен не был.

До этого в Краснодарском крае арестовали экс-главу Крымского района Кубани Сергея Леся по подозрению в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей. По данным следствия, в период с января по март 2024 года Лесь велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной. Позднее суд по иску Генпрокуратуры изъял имущество экс-чиновника.

По данным Telegram-канала Mash, Лесь при помощи махинаций якобы оформил на родственников и знакомых 109 государственных участков стоимостью 2 млрд рублей. Впоследствии земля была использована для строительства торговых и офисных центров, кафе и ресторанов.

Ранее сообщалось, что Лесь пытался скрыться с айфонами и костылями из золота.