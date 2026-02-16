Размер шрифта
Минпросвещения: родители часто скрывают данные о психологических отклонениях у детей

Бугаев: родители скрывают данные о психологических отклонениях у детей
Shutterstock

Родители часто скрывают информацию о заболеваниях детей, которые совершили нападения на школы. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, передает ТАСС.

«Значительная часть детей, которые совершили противоправные нарушения, террористического характера, и то, что мы сейчас в школах видели, — дети из хороших семей. Честно, не надо себя обманывать, это дети из хороших семей, которые у нас по всем нормам проходили как нормальные, абсолютно», — сказал он, назвав это глубочайшим вызовом перед обществом.

Среди проблем Бугаев назвал систему профилактики, которая в основном направлена только на реагирование уже совершенного правонарушения. Кроме того, по его словам, опасность исходит из интернета.

Замминистра также остановился на проблеме информированности о состоянии здоровья учеников.

«Зачастую родители скрывают информацию о заболеваниях детей», — сказал он, подчеркнув, что это касается и психологических отклонений.

В феврале в России произошли сразу несколько случаев нападений подростков на учебные заведения. В Уфе девятиклассник выстрелил в учителя, в Красноярске девочка устроила поджог в школе. Одно из последних нападений произошло 11 февраля в Анапском индустриальном техникуме.

Ранее психиатр объяснила склонность родителей запирать детей дома.
 
