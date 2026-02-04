Психиатр объяснила склонность родителей запирать детей дома

Если родители запирают детей дома на долгое время и позволяют себе другие издевательства, то это признак наличия у них психического заболевания и склонности к шантажу. Об этом 360.ru рассказала врач-психиатр Научного центра персонализированной медицины Наталья Соловьева, комментируя соответствующий случай с семьей на Сахалине.

Речь идет об 11-летней девочке, которая год не покидала квартиру, где ее заперла собственная мать. Она не посещала школу и вынужденно проводила значительную часть времени в кровати, из-за чего у нее ослабли мышцы. Также пострадавшая не соблюдала элементарные правила гигиены, что привело к другим проблемам со здоровьем. Психиатр отметила, что причин у такого поведения матери может быть несколько, в том числе серьезное отклонение и неспособность заботиться о ребенке.

«Отсутствует чувство любви как таковое, когда человек не способен заботиться о ребенке и использует для манипуляций с мужем либо с кем-то еще, — добавила врач. — При этом страдает ребенок. Он может недоедать, недополучать воздуха, прогулок — вплоть до таких диких случаев».

Подобные семьи должны быть под наблюдением органов контроля, поэтому странно, что, хотя ребенок не посещал школу, об этой ситуации так долго не было известно, добавила Соловьева. Она также отметила, что часто причиной проблем становится алкоголизм родителей, из-за которого дети голодают, им не хватает жидкости, они редко выходят на улицу и так далее. Такое случается и в обеспеченных семьях, подчеркнула психиатр.

«Это проблема не социальных низов, а общая, связанная с целым спектром нарушений», — заключила она.

Напомним, в отношении женщины, запревшей дочь на год, возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ (халатность) привлекут должностных лиц органов системы профилактики. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

