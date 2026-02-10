Размер шрифта
В Паттайе таксист отказался везти россиянина, испражнившегося посреди дороги

В Паттайе таксист отказался вести испражнившегося на дороге россиянина
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Паттайе таксист на мотоцикле отказался везти россиянина, который испражнялся посреди дороги, пишет Thaiger.

В интервью местному изданию водитель рассказал, что турист заказал поездку через приложение, чтобы добраться до своей квартиры. До пункта назначения оставалось всего несколько сотен метров, когда пассажир внезапно спрыгнул с мотоцикла без объяснений.

По словам водителя, мужчина выбежал на разделительный островок и испражнился на публике. Водитель сообщил, что сначала намеревался дождаться пассажира и завершить поездку, однако ситуация осложнилась тем, что у туриста, как утверждается, не было ни туалетной бумаги, ни воды.

Опасаясь нарушения санитарных условий, таксист отменил поездку. В результате отмены он понес финансовый убыток, заявив, что предпочел потерять деньги, чем рисковать гигиеной и состоянием транспортного средства.

После инцидента в Паттайе в сети появились призывы к полиции применить меры в рамках закона о поддержании общественной чистоты и порядка, чтобы предотвратить подобное поведение со стороны туристов.

Ранее в Таиланде туристы случайно приняли поминки за гастрономический фестиваль.
 
