Общество

Криминалист объяснил, зачем Эпштейну понадобилась серная кислота

Криминалист Игнатов: серная кислота понадобилась Эпштейну для уничтожения улик
SDNY/Global Look Press

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал информацию, всплывшую в документах, опубликованных в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна, о заказе большого объема серной кислоты на его остров.

Эксперт отметил, что существует и рациональное объяснение — серная кислота применяется для опреснения морской воды и могла использоваться в системе водоснабжения острова. Однако, по его словам, были и случаи, когда злодеи растворяли тела своих жертв.

«Серная, соляная — промышленные кислоты такой концентрации уничтожают все, вплоть до костей», — объяснил Игнатов.

Издание обратило внимание, что заказ серной кислоты на остров совпал по времени с началом расследования ФБР в отношении Эпштейна.

Как сообщает РИА Новости, в запросе на банковский перевод связанная с Эпштейном фирма LSJE LLC запросила у Gemini Seawater Systems покупку 330 галлонов (около 1250 литров) серной кислоты, «замену PH» и кабеля — для установки обратного осмоса. Документ датирован 6 декабря 2018 года.

При этом в июне 2018 года эта же компания сделала бизнес-предложение Брайсу Гордону, который, согласно информации СМИ, работал на Эпштейна, по проектированию и дальнейшему вводу в эксплуатацию установки опреснения морской воды методом обратного осмоса.

Ранее в Египте пресекли вечеринку в стиле острова Эпштейна.
 
