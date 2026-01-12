В Испании перехватили 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с приправой

Полиция Испании перехватила в море 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с солью

Испанская Национальная полиция провела успешную операцию в Атлантическом океане, изъяв рекордную для ведомства партию кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

Согласно сообщению правоохранительных органов Испании, перехвачено судно, перевозившее около 10 тонн наркотика, скрытого в партии соли.

В ходе операции задержаны 13 членов экипажа и конфисковано огнестрельное оружие. В ней также принимали участие компетентные органы США, Великобритании и Бразилии.

По предварительным данным, судно следовало из Бразилии в страны Европы. Расследование, проведенное под контролем испанской прокуратуры и суда, было инициировано с целью пресечения деятельности международной преступной группы, подозреваемой в организации поставок крупных партий кокаина из Южной Америки на европейский континент.

26 декабря в тбилисском международном аэропорту сотрудники правоохранительных органов Грузии пресекли попытку провоза крупной партии наркотических веществ. Задержана 36-летняя гражданка Российской Федерации, у которой при досмотре багажа был обнаружен кокаин, спрятанный в специально оборудованном тайнике. Общий вес изъятого наркотика составил 1,2 килограмма. В случае признания вины, задержанной грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее партию кокаина на 600 млн рублей задержали российские таможенники.