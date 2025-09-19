В Испании задержали крупного наркобарона

Полиция Испании задержала на Канарских островах лидера одной из наиболее активных наркогруппировок страны, известного под прозвищем «Эль Буке». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства.

Задержание производили сотрудники национальной полиции совместно с гражданской гвардией.

По данным полиции, в ходе операции были задержаны 17 человек, проведены 23 обыска, а также изъяты 14 объектов недвижимости, 38 автомобилей и 24 судна. Преступная группировка занималась морскими поставками крупных партий наркотических веществ, применяя сложные схемы сокрытия груза.

Задержание лидера группировки стало итогом более чем годичного расследования, в результате которого удалось полностью ликвидировать преступную структуру и привлечь к ответственности всех ее участников за наркоторговлю и участие в организованной преступной группе.

