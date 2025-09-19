На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании задержали крупного наркобарона

Полиция Испании задержала одного из крупнейших наркобаронов в стране
Shutterstock

Полиция Испании задержала на Канарских островах лидера одной из наиболее активных наркогруппировок страны, известного под прозвищем «Эль Буке». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства.

Задержание производили сотрудники национальной полиции совместно с гражданской гвардией.

По данным полиции, в ходе операции были задержаны 17 человек, проведены 23 обыска, а также изъяты 14 объектов недвижимости, 38 автомобилей и 24 судна. Преступная группировка занималась морскими поставками крупных партий наркотических веществ, применяя сложные схемы сокрытия груза.

Задержание лидера группировки стало итогом более чем годичного расследования, в результате которого удалось полностью ликвидировать преступную структуру и привлечь к ответственности всех ее участников за наркоторговлю и участие в организованной преступной группе.

В конце июля глава наркокартеля «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас, известный под псевдонимом Фито, пойманный в июне спустя полтора года после побега, был экстрадирован из Эквадора в США, где ему предъявлены обвинения в сговоре с целью международной торговли кокаином, контрабанде и применении оружия.

Ранее Трамп заявил об уничтожении трех членов венесуэльского наркокартеля.

