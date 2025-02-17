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В России многодетным семьям предложили новые льготы на жилье

Милонов предложил выдавать дома многодетным семьям
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государство должно давать многодетным семьям дома вместо квартир. Об этом в разговоре с News.ru заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По его словам, большой семье будет удобнее жить на просторной площади.

«К сожалению, 200-метровые квартиры мы не можем давать, это нереализуемо», — сказал Милонов.

Он отметил, что при распределении жилья необходимо учитывать не только численность семьи, но и ее статус, а также время проживания в стране.

До этого заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложили ввести в России День многодетной семьи. По словам парламентария, она получила множество обращений с подписями многодетных родителей, а также писем из региональных общественных объединений с призывом ввести этот праздник.

В начале прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где описала необходимость создания в России новой федеральной программы «Социальный дом», по которой многодетные семьи могли бы получить жилые дома бесплатно на пожизненное пользование.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно выдавать квартиры одной категории россиян.

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