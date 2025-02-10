Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Расселение дома с падающими потолками затянули на 12 лет

В Челябинске расселение дома с крошащимися потолками затянулось на 12 лет
close
Яндекс.Карты

В Челябинске аварийный многоквартирный дом, в котором обваливаются потолки и полы, не расселяют уже 12 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения движения «Народный фронт».

Дом, о котором идет речь, построили 79 лет назад. К настоящему времени конструкции в здании пришли в полную негодность. Полы прогнили, стали крошиться и прогибаться под весом жильцов. Кровля дырявая, а потолки рассыпаются, уточнили в пресс-службе. В одной из квартир жилец пошел в туалет и на него упал потолок, поделился в разговоре с представителем движения местный житель.

Как сообщает «Народный фронт», власти не спешат ускорять процесс расселения дома и даже продлили сроки до 2037 года. Управляющей компании у аварийной двухэтажки нет, поэтому обслуживать дом, в том числе и включать отопление, жильцам приходится самим.

На прошлой неделе в воронежском отделении движения «Народный фронт» сообщили, что жилой многоквартирный дом в Воронежской области стал тонуть в ожидании капремонта, который откладывали последние 16 лет.

Ранее стало известно, что правила расселения аварийного жилья планируют изменить в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами