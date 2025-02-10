Расселение дома с падающими потолками затянули на 12 лет

В Челябинске расселение дома с крошащимися потолками затянулось на 12 лет

В Челябинске аварийный многоквартирный дом, в котором обваливаются потолки и полы, не расселяют уже 12 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения движения «Народный фронт».

Дом, о котором идет речь, построили 79 лет назад. К настоящему времени конструкции в здании пришли в полную негодность. Полы прогнили, стали крошиться и прогибаться под весом жильцов. Кровля дырявая, а потолки рассыпаются, уточнили в пресс-службе. В одной из квартир жилец пошел в туалет и на него упал потолок, поделился в разговоре с представителем движения местный житель.

Как сообщает «Народный фронт», власти не спешат ускорять процесс расселения дома и даже продлили сроки до 2037 года. Управляющей компании у аварийной двухэтажки нет, поэтому обслуживать дом, в том числе и включать отопление, жильцам приходится самим.

На прошлой неделе в воронежском отделении движения «Народный фронт» сообщили, что жилой многоквартирный дом в Воронежской области стал тонуть в ожидании капремонта, который откладывали последние 16 лет.

Ранее стало известно, что правила расселения аварийного жилья планируют изменить в России.