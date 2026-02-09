Размер шрифта
США перехватили танкер в Индийском океане

Пентагон сообщил о задержании нефтяного танкера в Индийском океане

США перехватили нефтяной танкер в Индийском океане, который, как утверждается, действовал, нарушая американский санкционный режим. Об этом Пентагон сообщил на своей странице в соцсети X.

В заявлении говорится, что американские военные смогли без каких-либо происшествий провести операцию по досмотрю, перехвату и высадке на борт судна Aquila II. Отмечается, что военные действовали в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

В Пентагоне утверждают, что танкер работал в нарушение «карантина, действующего в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне». Американские военные отслеживали судно по пути «из Карибского бассейна в Индийский океан».

7 января стало известно о задержании американскими военными судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике. Американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа обвинения. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Ранее СМИ сообщили о намерении Британии продавать нефть с захваченных танкеров.
 
