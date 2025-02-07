Турист рассказал, что россиянам больше не рады на Бали

Россиянин сообщил о растущем недовольстве на Бали из-за туристов из России

Россиянин Виталий Муравьев в интервью АБН24 рассказал, что пробыл на Бали несколько месяцев, однако вернулся в Россию в том числе из-за негативного отношения местных жителей к туристам из РФ.

По его словам, в 2022 году российских туристов в Индонезии встречали очень гостеприимно в связи со стремлением властей развивать туристическую инфраструктуру на Бали. Однако в какой-то момент обстановка изменилась. Граждане РФ поняли, что Индонезия не только хороша для отдыха, но и имеет возможности для бизнеса. Муравьев отметил, что предприимчивые россияне быстро вытеснили местных жителей из основных источников дохода.

Турист подчеркнул, что россияне заняли буквально все ниши.

«Они строят туристические виллы, сдают в аренду скутеры и машины, открывают кафе и магазины», — сказал Виталий.

Он пояснил, что из-за этого местное население становится все менее дружелюбным и даже проявляет агрессию к иностранцам.

Накануне сообщалось, что российского туриста депортировали с острова Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана.

Ранее туристку из Нидерландов депортировали с Бали за отказ платить за завтрак в отеле.